Spread Italia, l’andamento del differenziale Btp-Bund oggi 5 giugno

Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), venerdì 5 giugno, ha chiuso a 168 punti base, dopo aver aperto a 170, in calo rispetto ai 174 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale del Tesoro è all'1,4% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Giornata molto positiva per le principali Borse europee: a Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha chiuso in rialzo del 2,82% a 20.187 punti, dopo aver toccato un massimo di giornata a quota 20.198. Mercati azionari del Vecchio continente tutti con il segno positivo: Parigi ha concluso in rialzo del 3,71% e Francoforte del 3,36%. Solo un po' più cauta Londra (+2,27% finale), con Madrid fuori dal listini principali in aumento del 4%. I listini hanno reagito con euforia per le nuove misure di stimolo varate dalla Bce.