Spread Btp/Bund apre a 172 punti oggi 8 giugno

Lunedì 8 giugno il differenziale ha aperto a 172 punti base, in leggero rialzo rispetto alla chiusura a 168 di venerdì scorso. Apertura in calo per la Borsa di Milano con il Ftse Mib che perde lo 0,27%

Apertura in leggero rialzo per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, lunedì 8 giugno, all'avvio ha segnato 172 punti base, contro i 168 della chiusura di venerdì scorso. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,43% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). La Borsa di Milano apre in calo, con il Ftse Mib che segna in avvio un -0,27% a 20.133 punti. In flessione anche le Borse europee. Francoforte cede lo 0,97% con il Dax a 12.722 punti, Parigi segna un -0,74% con il Cac 40 a 5.159 punti. Mentre Londra perde lo 0,68% con il Ftse 100 a 6.435 punti.



L’andamento del 5 giugno Venerdì 5 giugno, lo spread tra Btp e Bund ha chiuso a 168 punti base, dopo aver aperto a 170. Il rendimento del decennale del Tesoro si è attestato all'1,4%. Venerdì scorso giornata molto positiva per le principali Borse europee: a Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha chiuso in rialzo del 2,82%. Mercati azionari del Vecchio continente tutti con il segno positivo: Parigi ha concluso in rialzo del 3,71% e Francoforte del 3,36%. Solo un po' più cauta Londra (+2,27% finale), con Madrid fuori dal listini principali in aumento del 4% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).