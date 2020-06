Spread, l’andamento in tempo reale oggi 3 giugno

Mercoledì 3 giugno il differenziale ha aperto a 190 punti base, in leggero calo rispetto alla chiusura a 192 del giorno precedente. Partenza in positivo per Piazza Affari

Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), mercoledì 3 giugno, ha aperto a 190 punti base, in leggero calo rispetto ai 192 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,52% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Avvio di seduta in crescita per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha aperto in aument dell'1,23%, il Ftse All share in rialzo dell'1,14%. Partenza positiva anche per gli altri principali mercati azionari del Vecchio continente: Londra segna in avvio un aumento dello 0,85%, Parigi dell'1,08% e Francoforte dell'1,05%.