L'altra opzione era che Francoforte decidesse per uno stop, e in quel caso non ci sarebbero state grosse variazioni sul fronte delle rate, fermo restando che l'Euribor si muove in base alle aspettative dei tassi Bce, ma non è detto che lo faccia in modo speculare

Mutui, Unimpresa: in Italia i tassi più alti d'Europa