Stipendi, Fabi: “Mangiati da interessi”. Su mutui Italia divisa in due

4/10 ©IPA/Fotogramma

In base all’analisi della Fabi, emerge che i tassi praticati dalle banche sono più salati per le famiglie italiane che vivono nel Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia) oltre che in Sardegna e Sicilia: chi risiede in queste due aree geografiche, infatti, paga rate mediamente più alte rispetto a chi abita nel resto d'Italia

I tassi di interesse potrebbero non scendere per oltre un anno secondo gli esperti