I tassi di interesse potrebbero non scendere per oltre un anno

Economia

Spostare in là le lancette per la scadenza del prestito consente di alleggerire la rata mensile, ma implica di rinegoziare il mutuo con la propria banca che può decidere o meno di riaprire la pratica. C'è poi la surroga, con la chiusura del vecchio mutuo e l’apertura di uno nuovo con lo stesso debito residuo a condizioni più favorevoli. Occorre però trovare un istituto di credito disposto a procedere con questa soluzione. Oppure, chi ha liquidità da parte, può ridurre le rate senza incappare in penalità