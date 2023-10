Gli investimenti

Per quanto i finanziamenti, anche in pool con altre istituzioni finanziarie, vogliono sostenere gli investimenti in infrastrutture, l'accesso al credito e l'export di aziende attive in settori strategici dell'economia italiana. Il cda, si legge in una nota, ha inoltre deliberato nuove iniziative per la crescita sostenibile in Africa per lo sviluppo di progetti dedicati alle energie rinnovabili, all'efficienza energetica, alle infrastrutture e alla sicurezza alimentare, con particolare riguardo alla filiera agricola e alle produzioni locali. A queste si aggiunge anche un'operazione finalizzata ad accelerare la transizione energetica nei Balcani.