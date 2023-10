Cdp, accordo con fondo sovrano malese Khazanah Nasional Berhad

L'intesa non vincolante, della durata di quattro anni, è stata firmata da CDP Equity, Fondo Italiano di Investimento SGR, CDP Venture Capital SGR, Simest e dal partner asiatico in occasione della 7° edizione dell’evento “High Level Dialogue On Asean Italy Economic Relation”

Il Gruppo Cassa Depositi e Prestiti e il fondo sovrano malese Khazanah Nasional Berhad (Khazanah) hanno siglato oggi un Memorandum of Understanding con l'obiettivo di individuare aree di potenziale interesse nelle quali le parti possano definire, valutare e identificare opportunità di investimento e collaborazione principalmente nei due mercati. L'accordo non vincolante e della durata di quattro anni è stato sottoscritto per il Gruppo CDP dalle controllate CDP Equity, Fondo Italiano di Investimento, CDP Venture Capital SGR e Simest.

Opportunità di crescita

Francesco Mele, Direttore Investimenti di CDP e Amministratore Delegato di CDP Equity ha dichiarato: “L’accordo non vincolante quadriennale siglato dal Gruppo CDP con il fondo malese Khazanah Nasional Berhad rappresenta una importante tappa del percorso di rafforzamento delle relazioni con investitori istituzionali internazionali. Favorirà infatti sia la potenziale crescita delle aziende italiane nell’area del Sud-Est asiatico sia il possibile ingresso di un nuovo operatore di comprovata esperienza e solidità patrimoniale per incentivare lo sviluppo dell’ecosistema italiano”. Anche Dato' Amirul Feisal Wan Zahir, Amministratore delegato di Khazanah, ha mostrato grande entusiamo: "Khazanah è onorata di far parte di questa alleanza strategica con il Gruppo CDP. Grazie a questa partnership, siamo in grado di facilitare e stabilire insieme ulteriori opportunità per le imprese italiane che attualmente investono o intendono investire in Malesia e viceversa, rafforzando la forza economica e la resilienza di entrambe le nazioni".