Imballaggi, cosa cambia con il nuovo regolamento Ue

Il regolamento licenziato dalla Commissione ambiente di Bruxelles potrebbe rivoluzionare il panorama europeo del cibo: potrebbero infatti sparire tutte quelle confezioni monouso usate nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering, a cui potrebbero aggiungersi imballaggi di plastica monouso per frutta e verdura. Molto contestato anche l’ambizioso obiettivo di vedere dal 2030 il 20% delle bevande bevute in bottiglia o lattina confezionate in imballaggi riutilizzabili