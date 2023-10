Prezzi Skipass 2024, aumenti fino al 25%: tutti i costi

Secondo i dati dell’Osservatorio Skipass Panorama Turismo, i rincari per chi desidera prenotare una “settimana bianca” sono legati maggiormente alle spese per le bollette e per la manutenzione degli impianti. Ma gli aumenti si registrano su tutta la filiera dello sci, incluse le strutture ricettive e le scuole sportive. Grazie all'afflusso di turisti stranieri, tuttavia, secondo le stime i ricavi per l'intero settore della neve aumenteranno del 3,7%