Traforo del Monte Bianco, tunnel chiuso per lavori da oggi al 18/12

Cronaca

Chiusura del tunnel del Monte Bianco dal 4 settembre potrebbe slittare

Per lunedì prossimo, già da tempo, è prevista la chiusura del traforo per 15 settimane per lavori. Ma ora da più parti arrivano inviti a rivedere i tempi. Il motivo? La frana caduta oltreconfine, in Savoia, che ha provocato il blocco dei mezzi pesanti al traforo stradale del Fréjus: chiudere anche il principale itinerario alternativo potrebbe mandare in tilt il sistema dei trasporti alle frontiere tra Italia e Francia

Lunedì 4 settembre è prevista da tempo la chiusura del tunnel del Monte Bianco per 15 settimane per lavori. Ma ora questa chiusura potrebbe slittare

La decisione è al vaglio dopo che, nei giorni scorsi, una frana caduta oltreconfine, in Savoia, ha provocato il blocco dei mezzi pesanti al traforo stradale del Fréjus. Per non mandare in tilt il sistema dei trasporti alle frontiere tra Italia e Francia, sembra ora impensabile chiudere per lavori il principale itinerario alternativo