Traforo Monte Bianco, Francia apre a rinvio dei lavori

Per il 4 settembre è prevista la chiusura per 15 settimane, ma l'Italia ha chiesto che il tunnel del Monte Bianco non venga chiuso fino a che non verrà ripristinata la piena agibilità della viabilità verso il tunnel del Frejus

Presidente Valle d'Aosta: "Riapertura non oltre il 18 dicembre"

Sull'ipotesi di rinvio è intervenuto anche il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, affermando che "l'unico elemento certo per la Valle d'Aosta sulla questione chiusura Monte Bianco è che la riapertura per noi non può andare oltre il 18 dicembre, sovrapponendosi con un periodo turistico fondamentale per l'economia della Valle d'Aosta". Per il presidente "se lo spostamento dell'inizio dei lavori non comporta uno slittamento della riapertura del tunnel per noi non sussistono problemi a procrastinare di qualche giorno. Diversamente crediamo sia indispensabile riprogrammare i lavori al Bianco per il 2024".