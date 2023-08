Chiusura traforo del Monte Bianco, gli hotel: "Rischiamo il disastro"

"Dall'ultimo colloquio avuto questa mattina con i vertici del Geie Traforo del Monte Bianco è emerso che, al momento, non c'è una variazione della programmazione degli interventi manutentivi previsti", ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, in merito alla chiusura del traforo programmata a partire dal 4 settembre. "Proprio in queste ore", ha aggiunto, " è evidente quanto il collegamento transalpino sia vitale per la nostra regione, per tutto il Paese e per l'Europa. Dopo aver risolto questa emergenza, non è più rinviabile un serio ragionamento politico-istituzionale sul futuro di questa infrastruttura".