Chiusura del traforo Monte Bianco dal 4 settembre al 18 dicembre 2023

Per l'esecuzione di lavori di risanamento della volta, il traforo del Monte Bianco resterà chiuso dal 4 settembre al 18 dicembre 2023. Lo ha comunicato il Geie, raggruppamento di gestione della struttura tra Italia e Francia. Nel periodo autunnale verrà allestito il primo cantiere test che consentirà di "determinare la migliore metodologia operativa", in vista del programma di risanamento. Il periodo di chiusura autunnale è stato scelto per la più bassa affluenza di veicoli. Durante le 15 settimane di lavori, è previsto lo smontaggio di tutti gli impianti di sicurezza sulla volta, che non è possibile rimuovere e rimontare ogni giorno ed è quindi richiesta una chiusura totale al traffico. Il primo cantiere test interverrà su un tratto di galleria di 600 metri. Per completare l'intervento, previsto tra il 2023 e il 2024, saranno investiti 50 milioni di euro.