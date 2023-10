Turismo, l’Italia torna ai livelli pre-Covid: traina l'ecommerce

Secondo l'Osservatorio Travel Innovation della School of Management del Politecnico di Milano, gli acquisti online raggiungono i 16,9 miliardi di euro nel settore dei trasporti (71% della spesa complessiva) e i 19,4 miliardi in quello dell'ospitalità (54% del totale). Il settore ricettivo raggiunge quota 35,8 miliardi, in crescita dell'11% rispetto al 2022 e superando del 7% il livello del 2019