Boom del cineturismo, alla ricerca dei luoghi dei Ciak

Dall'Italia agli Stati Uniti, il cosiddetto “Movie tourism” è un settore in grado di attirare un'ampia fetta di clienti e, contemporaneamente, di generare entrate e posti di lavoro. Un sondaggio di PhotoAid evidenzia come il 96% degli intervistati ha visitato luoghi associati a film e serie TV preferiti almeno una volta nella vita. E Omio, app di comparazione e prenotazioni viaggi, ha lanciato una mappa virtuale con oltre 200 location in tutto il mondo ascolta articolo

Cosa spinge, ogni anno, migliaia di turisti a visitare i set di Sex and the city, di James Bond o della saga di Harry Potter? Perché luoghi apparentemente sconosciuti diventano improvvisamente la meta preferita per le vacanze estive o per un break d’autunno? La risposta l’hanno dato i destinatari di un’indagine condotta da PhotoAid secondo i quali la spinta a muoversi verso location immortalate sul piccolo e grande schermo sia data dalla volontà di vivere un’esperienza immersiva che permetta di “sentire” e ripercorrere le trame di film e serie tv e di seguire le tracce dei propri attori preferiti. I numeri, per il 2023, parlano di un 78% di viaggiatori che ha scelto (o è propenso a scegliere) viaggi a tema televisivo o cinematografico. Il fenomeno si chiama "cineturismo" (conosciuto anche come Movie tourism) ed è uno dei trend affermatisi nel mondo del leisure travel tanto che, negli ultimi anni, abbiamo assistito alla nascita di agenzie turistiche specializzate e dedicate ai viaggiatori amanti del cinema che propongono tour guidati nelle mete in cui sono state girate famose scene cinematografiche.

Segmento dalle grandi potenzialità Quello del cineturismo è un segmento di mercato dalle grandi potenzialità. Lo dimostra il caso Nuova Zelanda dove il settore travel è trainato dalle visite alle location della trilogia de Il Signore degli anelli di Peter Jackson. Ma anche le Highlands scozzesi, sfondo per la dimora di Hagrid nella saga cinematografica di Harry Potter e la Na Pali Coast, nell’isola hawaiana Kauai, scelta da Steven Spielberg per il suo Jurassic Park. Airbnb ha velocemente compreso come cavalcare quest’onda cineturistica, approntando soggiorni a tema basati su Scooby Doo, Moulin Rouge e Queer Eye. Per restare in Italia (dove i numeri dell’incoming economico, sia per investimenti produttivi esteri che per ricavi di ordine turistico, sono in costante aumento), a Procida e Salina vengono organizzati movie tour sulle tracce de Il Postino, a Matera nei luoghi di The Passion, a Porto Empedocle sulle orme del Commissario Montalbano e al castello piemontese di Agliè quelli al seguito di Elisa di Rivombrosa. vedi anche California, la Mystery Machine di Scooby Doo è su Airbnb

Cortina lancia il cineturismo glam È notizia di questi giorni la “trovata” turistica “made in Italy” che coinvolge le Dolomiti d’Ampezzo. Nei portali amazingheritage.com e cortinain.com sono presenti due distinti pacchetti (“Da Venezia a Cortina come James” e “Adrenaline”) che interessano le aree e i luoghi dei set di grandi film girati tra Venezia e Cortina. Il primo offre la possibilità di dormire nel mitico hotel Danieli (protagonista indiscusso della primissima edizione in cui le vesti di 007 vennero impersonate da Sean Connery) e consente di ripercorrere i luoghi più celebri della pellicola a ritmo incalzante, come l’inseguimento inscenato da Moore dalle pista da sci fino al trampolino di Zuel passando per la pista da bob Eugenio Monti dove sono in corso i lavori in vista delle olimpiadi invernali del 2026. “Adrenaline” richiama l’attenzione su Cliffhanger, altro film cult della cinematografia internazionale girato nel 1993 con Sylvester Stallone: nel tour spicca l’elemento spettacolarità, con tanto di trasferimenti in elicottero, pranzi e cene in ristoranti stellati e pernottamenti in hotel a 5 stelle. vedi anche Dormire nella storia, viaggio tra gli alberghi più antichi d'Italia

La mappa virtuale Con l'aiuto dei dati dell'IMDd (Internet Movie Database) Omio, app di comparazione e prenotazioni viaggi, ha creato una mappa mondiale interattiva che mostra oltre 200 location di film e serie popolari in tutto il mondo. Gli indirizzi ricavati sono stati riportati sulla mappa attraverso Google Maps determinandone longitudine e latitudine. Le serie e i film sono stati quindi suddivisi in base al loro genere (non sono stati inclusi animazione, documentari, film noir e musical) per facilitare la visualizzazione sulla mappa. Grazie a questo strumento innovativo, i giramondo e gli appassionati di cinema possono ora pianificare il prossimo viaggio nei film e nelle serie del cuore. Qualche esempio? È noto come Ladri di biciclette, capolavoro del dopoguerra, sia ambientato in varie zone della capitale. Ma forse non è risaputo che L’ultimo imperatore (1987) è stato girato, almeno in parte, al Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore. Il Wonder Woman del 2017 è stato protagonista sia a Matera che al Castel del Monte, ad Andria, in Puglia. Ma uscendo dei confini nazionali, per Il trono di spade si passa dalla Croazia, alla Spagna, all’Irlanda del Nord. Sulla mappa è possibile visualizzare le location precise di dove è stata girata la serie. E Avatar 2? Alcune riprese sono state fatte nella laguna luminosa di Falmouth, in Giamaica. vedi anche Turismo, l'Italia è la seconda meta preferita in Europa ad agosto