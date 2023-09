Turismo, in Puglia spiagge aperte anche in autunno. VIDEO

In spiaggia anche in autunno, parte dalla Puglia la destagionalizzazione del turismo balneare. L'obiettivo è quello di coinvolgere governo e Regioni in un cambiamento strutturale che riveda il calendario della balneabilità, legato ai campionamenti delle acque effettuati da maggio a settembre. In attesa che le regole vengano modificate, gli operatori balneari procedono in ordine sparso: c'è chi si attrezza per lavorare fino a dicembre e chi, conti alla mano, si fermerà prima.