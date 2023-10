Sono migliaia i camici bianchi che lasceranno il lavoro per anzianità: 12.763 uscite nel 2023, 12.748 nel 2024 e 13.156 nel 2025. Altri 12.801 pensionamenti sono previsti per il 2026. Il trend poi cala e tornerà su livelli fisiologici solo nel 2030. La situazione più critica è quella dei medici di famiglia: quasi metà dei dottori in servizio è over 60