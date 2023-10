Reddito di cittadinanza, prorogato per le categorie più fragili

Niente stop al Reddito di cittadinanza dopo 7 mensilità per alcune categorie particolarmente fragili, prese in carico dai servizi sociali con una comunicazione alle piattaforme dell'Anpal o del ministero del Lavoro entro il 30 novembre. Lo prevede il decreto Anticipi. Inoltre, i servizi sociali avranno un mese in più per comunicare all'Inps tramite la piattaforma GePI l'avvenuta presa in carico di persone non attivabili al lavoro