Tasse di successione, il governo smentisce l’ipotesi di un aumento

Indiscrezioni giornalistiche avevano rivelato che l’esecutivo per reperire fondi per la manovra stesse pensando di alzare l’imposta per i parenti più lontani. Il viceministro dell'Economia Leo ha detto che “per il momento non se ne parla” e dalla maggioranza Forza Italia ha alzato un muro. Eventuali modifiche della norma vigente vanno quindi escluse a breve