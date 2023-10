Manovra, Meloni: "Poche risorse, non vanno sperperate"

"Con la legge di bilancio che arriva lunedì ci concentriamo sulla lotta all'inflazione per dare una risposta, cerchiamo di fare le cose serie e importanti: non ci sono risorse da sperperare in cose che non hanno alcun senso ma da concentrare nelle cose importanti che sono imprese, lavoro, redditi e famiglie". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo dal palco del villaggio Coldiretti. "Vi ringrazio per l'accoglienza: questa sala mi ricorda qualcosa, il primo evento pubblico lo scorso anno a Milano ancora prima di diventare presidente del Consiglio. Allora ha portato bene, questa è una stagione complessa da gestire, siamo chiamati ogni giorno a fare scelte difficili, che facciamo con il cuore amando la nazione", ha detto la premier.

La difesa delle eccellenze italiane

"Non è stato un anno facile, anche sul piano della tenuta fisica. Sono tornata stamattina alle 6 da un viaggio in Africa in Congo e Mozambico nello stesso giorno, abbiamo fatto 23 ore di aereo. Non è facile. Ma quando si sa che lo si fa rappresentando qualcuno, questo ti restituisce tutta l'energia del mondo", ha detto la premier "Ci siamo concentrati a difendere le eccellenze italiane dai tanti attacchi finalizzati all'omologazione. Vogliono vendere a tutti lo stesso prodotto, ma non ci riusciranno perché per noi è fondamentale la specificità, è la grandezza dell'Italia come è il lavoro che abbiamo difeso e incentiviamo anche in manovra", ha aggiunto Meloni.