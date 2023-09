Pensioni 2024, assegni più bassi per chi vive più a lungo: l’ipotesi

Alla base della proposta il fatto che le persone meno abbienti spesso hanno un’aspettativa di vita più breve e, quindi, pagare loro gli assegni con lo stesso coefficiente di trasformazione usato per cittadini più ricchi va solo a vantaggio di questi ultimi. Il valore utilizzato per il calcolo con metodo contributivo, infatti, è uguale per tutti, ma le differenze territoriali e di mansioni svolte hanno un impatto significativo sulla longevità delle persone