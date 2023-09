4/10 ©Ansa

Il disegno di legge citato da Urso prevedeva nella sua bozza iniziale che le aziende con almeno 50 unità potessero stipulare un contratto di due anni con un lavoratore andato in pensione da non più di 24 mesi che si impegnasse a svolgere un'attività di tutoraggio nei confronti di under 30 (o under 35 se laureati) assunti a tempo indeterminato. Ma non è l'unica ipotesi alla quale si starebbe lavorando

In pensione con il part-time, governo valuta modello scandinavo: ecco come funziona