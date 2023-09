A Palazzo Chigi si lavora per mettere in piedi la Manovra. Le risorse sono poche e, ha già detto chiaramente la presidente del Consiglio Meloni, andranno indirizzate "su ciò che ha impatto maggiore”, come ad esempio le pensioni, “anche quelle per i giovani”. Da nuove forme di riscatto della laurea agevolato alle coperture dei buchi contributivi: a cosa sta pensando l'esecutivo