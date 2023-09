9/10 ©IPA/Fotogramma

Sulle pensioni minime Durigon ha affermato l’intenzione “di allargare il più possibile la platea per sostenere gli assegni bassi". Per ottenere risorse, il governo valuterà se "redistribuire l'adeguamento all'inflazione delle pensioni, come abbiamo fatto lo scorso anno per alzare le minime. Sui salari, l'obiettivo è "potenziare la contrattazione collettiva e dare risposte ai rinnovi"