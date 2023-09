Bonomi a Sky TG24: "Salario minimo? Capire quali sono i settori"

Il presidente della Confederazione dell'industria italiana sul salario minimo: "Credo che il primo passo sarebbe capire di cosa stiamo parlando". Tre le priorità sulla Manovra: "Il taglio del cuneo fiscale strutturale, il sostegno agli investimenti e le riforme". E sull'aumento dei tassi di interesse dice: "La Bce ha scelto come unica strada l’aumento dei tassi, per combattere l’inflazione rischiamo la recessione" ascolta articolo

"Credo che il primo passo sarebbe capire di cosa stiamo parlando. Sento da mesi ognuno dire numeri fuori da ogni logica ma a oggi non so ancora quali sono i settori dove si paga questo salario povero e quali sono i contratti che hanno questo salario povero, mi sembra che si parli di un problema che esiste ma di cui nessuno sa la reale dimensione". A dirlo, ospite a Sky TG24, è il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, commentando le sue parole di stamattina sul salario minimo che "non risolve il problema del lavoro povero". Bonomi poi, parla della Manovra, per la quale Confindustria indica tre priorità: "Il taglio del cuneo fiscale strutturale, il sostegno agli investimenti e le riforme". E sull'aumento dei tassi di interesse dice: "La Bce ha scelto come unica strada l’aumento dei tassi, per combattere l’inflazione rischiamo la recessione".

"Prima di mettere l'asticella capiamo chi c'è sotto?" Parlando del salario minimo, Bonomi osserva: "Si può conoscere quali sono quei contratti in dumping? Chi li ha firmati? Perché non vorrei che poi scoprissimo che per esempio dei contratti nazionali collettivi dei metalmeccanici ce ne sono registrati al Cnel 44, ma non tutti sono registrati da associazioni inesistenti o sindacati inesistenti, perché mi risulta che ci sono contratti collettivi nazionali dei metalmeccanici firmati da associazioni e sindacati ben conosciuti che fanno distinzioni nel salario di un metalmeccanico. Io credo che il salario di un metalmeccanico debba essere uguale sia che lo firmi Confindustria sia che lo firmi qualcun altro". "Prima di mettere l'asticella capiamo chi c'è sotto? Qui si è detto che sono 3 milioni i lavoratori al di sotto di questo salario, ma da dove lo tirano fuori questo numero? - prosegue - Se si vuole analizzare il fenomeno, escludendo ovviamente il lavoro nero, basta incrociare due banche dati del Paese: l'Uniemens, quanto i datori dichiarano di pagare un dipendente, e il Lul, quante ore presta un dipendente. Io non riesco a capire perché non si faccia questo incrocio di dati. Così sapremo chi sono quei settori e quei contratti collettivi nazionali che pagano poco".

"Il rialzo dei tassi non è la sola strada" "Un rialzo dei tassi era previsto nel senso che veniamo da un decennio di tassi negativi, che era impossibile - dice poi Bonomi commentando l'ultima decisione della Bce - La Bce però ha scelto come unica strada, probabilmente anche perché è l'unico strumento di cui dispone, di contrastare l'inflazione con il solo aumento dei tassi. La nostra preoccupazione è che per combattere l'inflazione si rischi di andare in recessione, ed è una cosa che non ci possiamo permettere. I dati ci stanno dicendo che gli investimenti privati si stanno riducendo, sono crollati, la richiesta dei mutui delle famiglie è crollata. Dobbiamo vedere cosa sta producendo come effetti questo continuo rialzo dei tassi". Ma cos'altro si poteva fare? "La storia economica ha sempre dimostrato che il rialzo dei tassi non è la sola strada. Noi a partire dal caro materie prima, dalla carenza e dalla crisi energetica abbiamo fatto fatica a intervenire. Siamo intervenuti per soluzioni di vie nazionali, quando in realtà dovevamo dare una risposta europea, politiche fiscali europee".

"Superbonus grande occasione persa" Interpellato sul Superbonus, Bonomi risponde: "Lo ricorderemo come una grande occasione persa. Avevamo la possibilità di mobilitare risorse finanziarie senza precedenti, non le abbiamo dedicate correttamente. Parliamo del piano green per la casa e noi abbiamo sprecato una marea di risorse, abbiamo mobilitato centinaia di miliardi che hanno prodotto crescita ma non crescita sostenibile per il nostro pianeta".