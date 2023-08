Tra gli interventi che potrebbero entrare nella Legge di Bilancio spunta l’innalzamento dei compensi di beni non in denaro per tutti i lavoratori, non solo per i genitori con figli a carico. Resta l’incognita delle coperture per una misura che, sommata alla detassazione dei premi di produttività, costerebbe fino a 2 miliardi di euro