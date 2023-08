Fringe benefit, come richiedere il bonus per i dipendenti con figli

Con l'entrata in vigore del Decreto Lavoro il tetto dell’agevolazione per i lavoratori dipendenti con figli a carico è stato innalzato a 3mila euro, ma solo per l’anno d’imposta corrente. La misura, che prevede l’esenzione fiscale su spese vive come le utenze domestiche e la benzina, si applica alle aziende che includono programmi di welfare. Per richiederla il genitore è tenuto a informare il proprio datore fornendo il codice fiscale di ciascun figlio. Per i lavoratori senza prole la soglia resta a 258,23 euro