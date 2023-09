Mattarella: "Non cedere a tentazione di cavalcare paure"

Il Presidente della Repubblica cita Einaudi: "Salvezza si deve a noi stessi e all'Ue". Questa è stata l'ultima assemblea del presidente Bonomi, che nel suo intervento ga chiesto "regole semplici e chiare per la sicurezza sul lavoro". Presente anche la premier Giorgia Meloni ascolta articolo

Non bisogna cedere "alla tentazione cinica di cavalcare" le paure. Lo dice il capo dello Stato, Sergio Mattarella, all'assemblea di Confindustria. Poi l'invito a "evitare le concentrazioni di potere". Quella di oggi è stata anche l'ultima assemblea da presidente di Carlo Bonomi che, nel suo intervento, ha sottolineato come Confindustria "resta convinta che la mera introduzione di un salario minimo legale, non accompagnata da un insieme di misure volte a valorizzare la rappresentanza, non risolverebbe né la grande questione del lavoro povero, né la piaga del dumping contrattuale, né darebbe maggior forza alla contrattazione collettiva". E ha poi sottolineato: "La tutela della sicurezza sul lavoro presuppone regole chiare e semplici e si fonda sulla prevenzione". Presente anche la premier Giorgia Meloni.

Mattarella cita Einaudi: salvezza si deve a noi stessi e a Ue Mattarella, durante l'assemblea, ha anche citato il "messaggio che Luigi Einaudi" consegnava "il 31 marzo del 1947, nelle Considerazioni finali da Governatore della Banca d'Italia". A proposito della situazione economica, scriveva: 'È necessario che gli italiani non credano di dover la salvezza a nessun altro fuorché se stessi'. Oggi diremmo: a noi stessi e agli altri popoli coi quali abbiamo deciso di raccoglierci nell'Unione Europea". "Offerte stipendi povere, troppi giovani all'estero" Poi un passaggio del Capo dello Stato anche sull'economia: "Un'economia in salute contribuisce al bene del sistema democratico e della libertà, alla coesione della nostra comunità". Quindi un pensiero particolare ai giovani, ricordando come "troppi cercano lavoro all'estero, per la povertà delle offerte retributive disponibili". approfondimento Mattarella scrive a Calderone: "Troppi morti sul lavoro"

Bonomi alla politica: "No a dialettiche divisive" Sul piano politico sono arrivate anche le parole di Bonomi che ha spiegato che Confindustria auspica "profondamente riforme che leghino governabilità e capacità di dare voce e rappresentanza alle tante istanze" della società civile. Poi un avvertimento alle "forze politiche": "Guardatevi dal compiere lo stesso errore di sempre", ha detto Bonomi, "evitate di progettare interventi sulla forma di Stato e sulla forma di governo maturati e ispirati da una dialettica divisiva, aliena per definizione dalla serietà con cui proporre e giudicare impianti istituzionali così rilevanti per la democrazia e la libertà del nostro Paese. Questo appello non credo affatto che venga dalle sole imprese". "Capo dello Stato resti garante della Costituzione" Poi un passaggio anche sul ruolo del Capo dello Stato: "Siamo tra coloro che credono che, in un ordinamento come il nostro, che correttamente ambisce a una maggiore stabilità di governo, il Capo dello Stato debba continuare ad essere il garante della Costituzione". approfondimento Salario minimo, l'analisi del Cnel sul "lavoro povero"