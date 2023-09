Covid in Italia, numeri assoluti bassi ma casi in crescita del 44%

Secondo i dati del bollettino settimanale, al 13 settembre i casi sono 30.777, rispetto ai 21.316 della scorsa settimana. L'incidenza sale a 52 casi per 100mila abitanti. "In considerazione della situazione epidemiologica", si legge nel documento, si suggerisce di rafforzare le misure di protezione e prevenzione, come la vaccinazione ai fragili