Decreto voli, strategie delle compagnie aeree contro tetto ai prezzi

Il decreto prevede lo stop agli algoritmi che alzano i prezzi per le rotte nazionali da e per le isole durante un periodo di picco di domanda e se il prezzo di vendita è del 200% superiore alla tariffa media. Vieta anche di fissare le tariffe in base alla profilazione web. Nel frattempo Ryanair ha cancellato 3 rotte nazionali e ridotto i voli su altre 7 mentre EasyJet ha chiesto al governo di rivedere le decisioni prese