8/10 ©IPA/Fotogramma

Parte in questi giorni anche l'altra novità annunciata da Atm, ovvero il progetto per ottenere un contributo-casa per i primi mesi di affitto dei neo-conducenti. Un investimento di oltre 100mila euro da parte dell'azienda in questa prima fase di sperimentazione che prevede 33 voucher dal valore di 3.000 euro lordi erogabili direttamente in busta paga in importi rateizzati