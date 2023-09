6/10 ©IPA/Fotogramma

In due casi le lancette delle regole vigenti sul lavoro agile slittano al 31 dicembre, a partire dai lavoratori del settore privato con almeno un figlio under 14. La proroga è ammessa a patto che nel nucleo familiare non via sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività e che non vi sia un genitore non lavoratore