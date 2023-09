7/10 ©IPA/Fotogramma

In questo caso l’importo valido come fringe benefit va calcolato moltiplicando il costo chilometrico indicato nelle tabelle per 15 mila km, che sono ritenuti i chilometri di percorrenza convenzionale per l’uso promiscuo, e applicando la percentuale valida per lo specifico livello di emissioni di CO2. Per le auto a uso promiscuo il datore di lavoro beneficia di una deduzione del 70%, oltre alla detraibilità Iva ridotta al 40%