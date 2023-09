Questo mese si prospetta come particolarmente ricco di date e impegni da rispettare sul fronte fisale, sia per i contribuenti che per le imprese. Attenzione soprattutto alla comunicazione che dovrebbe arrivare dall’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre circa la rottamazione delle cartelle e all’imminente scadenza della presentazione del modello 730, prevista per lunedì 2 ottobre