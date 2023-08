In caso di aumenti prolungati del costo dei carburanti l’esecutivo potrebbe introdurre una prepagata sul modello della card “Dedicata a te” per l’acquisto di beni alimentari. La sforbiciata delle accise costerebbe da sola 13 miliardi, risorse che la Legge di bilancio destinerà ad altre misure come la proroga del taglio del cuneo fiscale per i lavoratori con redditi bassi