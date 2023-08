5/8 ©Ansa

Nello specifico la benzina verde in autostrada al self, in base ai dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è rimasta sopra i 2 euro al litro: 2,020 stando alla più recente rilevazione. E si sono toccate punte che hanno sfiorato i 2,8 euro (2,798) come sulla A21 Torino-Piacenza.