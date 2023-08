Controesodo di fine agosto, previsioni del traffico sulle autostrade

L’ultimo weekend di agosto sarà caratterizzato dal bollino rosso in coincidenza col rientro dalle vacanze per milioni di italiani. Anas stima flussi intensi di veicoli tra sabato e domenica in particolare verso le regioni del Centro-Nord. Tra le arterie a rischio rallentamenti nelle ore di punta l'A2 Salerno-Reggio Calabria e il Grande Raccordo Anulare di Roma. Restano in vigore le limitazioni per i mezzi pesanti