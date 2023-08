6/10 ©Ansa

In una nota Anas ha spiegato che, proprio in previsione dell'aumento del traffico, "presidia la rete per mantenere fluida la circolazione: con il monitoraggio costante del personale (2.200 addetti in turnazione), il pronto intervento in caso di criticità e la massima riduzione possibile del numero dei cantieri attivi lungo la rete stradale e autostradale di competenza"