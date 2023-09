6/13 ©IPA/Fotogramma

COME FUNZIONA? - Il buono, valido come rimborso per i costi di abbonamento a mezzi di trasporto pubblico, è pari o inferiore al 100% della spesa da sostenere. Si può acquistare un abbonamento annuale con uno sconto di 60 euro oppure si possono usare i soldi ogni mese del 2023 per comprare un abbonamento mensile