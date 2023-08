Manca pochissimo al nuovo click day, in programma dalle 8 del 1° settembre. Il voucher da 60 euro mensili per studenti e lavoratori viene riconosciuto solo a chi ha un reddito uguale o inferiore ai 20.000 euro ed è valido come rimborso per i costi di abbonamento a mezzi di trasporto pubblico. Ecco tutti i dettagli