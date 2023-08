Bonus trasporti, fondi finiti ma nuove domande dal 1°settembre

Il sito del ministero del Lavoro non permette più di ottenere il contributo per l’acquisto degli abbonamenti ai mezzi pubblici - come treni, bus e metro - e rimanda all’inizio del prossimo mese, in caso di eventuali residui derivanti dal mancato utilizzo. "Il governo Meloni ha tagliato sullo stanziamento e la platea degli aventi diritto. Riportando il limite Isee a 35mila euro si potrebbero aiutare tantissime famiglie con poche decine di milioni di euro in più", ha dichiarato Antonio Misiani del Pd