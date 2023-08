1/10 ©IPA/Fotogramma

Le accise sui carburanti sono tra le imposte più odiate dagli italiani, per la loro capacità di far aumentare il costo del pieno. Ripercorriamo la loro storia. Nel corso degli anni sono state via via introdotte per far fronte a crisi e momenti che hanno segnato il nostro Paese: dalla guerra in Etiopia del 1935 alla missione in Libano del 1982, passando per la crisi di Suez, il disastro del Vajont e i terremoti

Caro benzina, cosa sono le accise e quanto pesano sul prezzo del carburante