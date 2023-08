3/8

Cambia anche il principio in materia di recupero nei confronti dei coobbligati paritetici o dipendenti. I coobliggati paritetici si connoteranno per realizzare il presupposto d'imposta alla pari dei contribuenti, i coobligati dipendenti faranno discendere la loro responsabilità dall'obbligazione contratta a monte in via principale dall'unico contribuente