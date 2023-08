7/10 ©IPA/Fotogramma

L’Enea ha stabilito dei requisiti perché un immobile possa beneficiare della detrazione fiscale nel 2023. L’immobile deve essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso; deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi; dotato di impianto di riscaldamento; in caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta ampliamenti, non è consentito far riferimento al comma 344, ma al singolo comma 347 e solo per la parte non ampliata