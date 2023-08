Case vacanze, gli affitti nelle principali zone turistiche italiane

11/13 ©IPA/Fotogramma

La Fiaip stima per il 2023 un ulteriore incremento del 10% sul mercato delle seconde case che non segue l'andamento del mercato immobiliare principale. Chi compra la seconda casa per sè o per adibirla a casa vacanza in genere lo fa in contanti e quindi non è toccato dall’aumento del costo dei mutui che invece ha effetti deleteri sulla prima casa