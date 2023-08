6/10 ©IPA/Fotogramma

PUGLIA - Prezzi in crescita anche in Puglia. Giulia Proncio, referente dell’associazione dei consumatori Adoc Puglia, ha spiegato che nei dintorni di Bari per il cibo si spendono dai 35 ai 200 a persona. Sullo Jonio, non lontano da Taranto, per il ristorante si va da 35 a 150 euro

Puglia, si impennano i prezzi per le vacanze: a Gallipoli fino a 500 euro per una giornata