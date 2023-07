Turismo, Assohotel: “Boom affitti brevi, persi 2790 alberghi dal 2011”

9/10 ©Getty

"La deregulation di fatto in cui si è sviluppato il mercato degli affitti brevi in Italia sta portando a gravi squilibri nel comparto ricettivo", commenta Vittorio Messina, presidente di Assohotel Confesercenti. "Stiamo favorendo le non-imprese a tutto svantaggio delle attività imprenditoriali, che sono sottoposte ad un prelievo fiscale più oneroso e sostengono costi maggiori per essere in regola con la normativa, ad esempio per le questioni di sicurezza”

