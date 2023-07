Turismo record in Italia nel 2023, +43% di stranieri in quattro mesi

3/10 ©IPA/Fotogramma

La maggior parte dei turisti stranieri ha fatto check-in negli alberghi con 8,7 milioni in più di presenze. La crescita nei B&B e agriturismi è stata di 3,6 milioni mentre 410 mila in più si sono registrati in campings e aree attrezzate per camper e roulotte

Vacanze estive, le 10 mete più ambite in Italia e all'estero. FOTO