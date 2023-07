Bed and breakfast in condominio, quali norme e obblighi da osservare

Il Sole 24 Ore, rispondendo a un quesito, ha fornito istruzioni per i proprietari che desiderano trasformare il proprio appartamento in un b&b all’interno di uno stabile. Dalla destinazione d’uso dell’immobile al regime fiscale per l’attività classificata come “a conduzione familiare”, alcune regole hanno valenza nazionale mentre altre - come la capienza degli ospiti o il numero delle stanze - si differenziano in base alle regioni